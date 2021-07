Vice Theo Hernandez, Massara pensa ad un nome a sorpresa: i dettagli

Vice Theo Hernandez, il Milan ha avviato i contatti col Parma per Giuseppe Pezzella: potrebbe arrivare lui a sinistra

Vice Theo Hernandez, i rossoneri hanno in mente una soluzione a sorpresa: come riportato da Sky Sport infatti, il nome nuovo è quello di Giuseppe Pezzella, appena retrocesso in Serie B col Parma.

PISTA CALDA – Maldini e soprattutto Massara stanno spingendo per il suo profilo: settimana scorsa la trattativa sembrava avviatissima, poi il Diavolo si è preso dei giorni di tempo per riflettere. La nuova idea di mercato può prendere definitivamente piede nei prossimi giorni.