Verso Verona-Milan: il report dell’allenamento della squadra di Juric

Prosegue l’avvicinamento ad Hellas Verona-Milan. Ecco il report dell’allenamento di oggi della squadra di Juric

È iniziata oggi, giovedì 4 marzo, la preparazione dei gialloblù al match di domenica pomeriggio, allo stadio “Bentegodi” (ore 15), contro il Milan, match valido per la 26esima giornata della Serie A TIM, settima del girone di ritorno.

Allo Sporting Center “Paradiso” si è svolta, in tarda mattinata, una seduta di allenamento con le seguenti attività: per chi non è stato utilizzato a Benevento, riscaldamento incentrato sull’attivazione, esercitazione tecnica, esercitazioni sul possesso palla, mini-partite a tema, lavoro aerobico; per tutti gli altri, lavoro di recupero.

Domani, venerdì 5 marzo, è in programma una nuova seduta di allenamento, evidentemente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli e le misure di sicurezza vigenti.