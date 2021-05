Verso Torino-Milan: precedenti e statistiche tra granata e rossoneri

Verso Torino-Milan: ecco i precedenti in campionato tra granata e rossoneri, in vista del match di questa sera

Questa sera, ore 20:45, Torino e Milan scenderanno in campo alle 20:45 in un match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Si tratta della sfida numero 150 in campionato tra le due compagini: finora il bilancio recita 61 successi rossoneri contro i 33 granata; completano il quadro 55 pareggi.

Come riportato dal sito ufficiale del Diavolo, il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato contro il Torino, senza subire alcun gol: non registra tre successi di fila in Serie A con i granata senza incassare reti dal 1979.