Verso Sparta Praga-Milan: Colombo alla terza da titolare in stagione

Il giovane attaccante rossonero Lorenzo Colombo giocherà oggi per la terza volta in stagione dal primo minuto

In vista del match di questa sera, contro lo Sparta Praga, mister Pioli attuerà un profondo turnover. A trovare spazio dal primo minuto ci sarà, tra gli altri, Lorenzo Colombo. Il giovanissimo attaccante rossonero scenderà in campo da titolare per la terza volta in stagione.

Per il classe 2002 infatti ci sono già stati altri due precedenti: contro il Bodo Glimt nelle fasi preliminari di Europa League, match in cui ha trovato anche la via del gol (3-2 il risultato finale) e contro lo Spezia in campionato.