Sparta Praga-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Sparta-Praga Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: ecco dove vedere l’ultima gara dei gironi di Europa League

Sparta Praga-Milan streaming: giovedì 10 dicembre, alle ore 21:00, i rossoneri affronteranno la trasferta in Repubblica Ceca in un match valido per il sesto e ultimo turno dei gironi di Europa League. Gli uomini di Pioli hanno raggiunto già matematicamente la qualificazione alle fasi a eliminazione diretta del torneo e per questo motivo potranno approcciare la partita con i nervi rilassati. Ci sarà ampio spazio per le seconde linee e per i giocatori che, fino a oggi, non hanno collezionato molto minutaggio. Resta da dire comunque che con una vittoria e con un piccolo inciampo da parte del Lille, i rossoneri potrebbero raggiungere la prima posizione in classifica e partire quindi da una situazione di favore nei sorteggi per i sedicesimi.

Sparta Praga-Milan sarà trasmessa sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Potrete seguire inoltre il live della gara sul nostro sito.

Sparta Praga-Milan, ultime e probabili formazioni

SPARTA PRAGA – Tra i pali Nita dovrebbe partire titolare. In mediana ci sono pronti dal primo minuto Travnick e Krejci, mentre Vindheim e Hanousek sugli esterni. In attacco mancheranno all’appello Kozak e Hlozek: sarà dunque Dockal ad agire sulla trequarti, con Minchev e Julis coppia d’attacco.

MILAN – Mister Pioli farà un ampio turnover. Tra i pali ci sarà Tatarusanu e non Donnarumma. In difesa si rivede Conti, al debutto stagionale. L’ex Atalanta completerà il reparto con Duarte, Gabbia e Dalot. A centrocampo Krunic dovrebbe affiancare Tonali, mentre sulla trequarti spazio a Castillejo, Brahim Díaz e D. Maldini. La prima punta sarà uno tra Rebic e Colombo.

PROBABILE FORMAZIONE SPARTA PRAGA (3-4-1-2) – Nita; Pavelka, Hancko, Plechaty; Vindheim, Travnik, L. Krejci, Hanousek; Dockal; Minchev, Julis. All.: Vaclav Kotal

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; A. Conti, Gabbia, Duarte, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Brahim Diaz, Maldini; Colombo. All.: Stefano Pioli

Sparta Praga-Milan streaming, i precedenti con Siebert

E’ il tedesco Daniel Siebert l’arbitro designato dall’Uefa per Sparta Praga-Milan, gara della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League (gruppo H) in programma giovedì alle 21. Nessun precedente tra il fischietto teutonico e il Milan mentre c’è una gara arbitrata da Siebert allo Sparta Praga: contro li FCSB in Champions League nel 2016, terminò 1-1.