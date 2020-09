Verso Rio Ave-Milan: rossoneri al lavoro quest’oggi a Milanello

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello agli ordini di Stefano Pioli per preparare la sfida di giovedì sera contro il Rio Ave in Portogallo

La partenza per il Portogallo è prevista per domani ma nel frattempo il Milan si è ritrovato a Milanello per svolgere la seduta di allenamento, una delle ultime in vista della sfida di giovedì sera contro il Rio Ave.

Come postato dall’account Twitter ufficiale del Milan, il gruppo ha svolto la seduta odierna presso il centro sportivo agli ordini di Stefano Pioli: