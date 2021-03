Verso Milan-Udinese: le statistiche di Pioli e Gotti

Verso Milan-Udinese: ecco i precedenti in campionato tra il tecnico rossonero Stefano Pioli e quello bianconero Luca Gotti

Questa sera si affronteranno Milan e Udinese alle ore 20:45 a San Siro. Il match è valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Come riportato dai dati Opta, bilancio positivo per Stefano Pioli da tecnico contro l’Udinese in Serie A: otto successi a fronte di cinque sconfitte (5N).

Luca Gotti ha perso entrambe le sfide contro il Milan da allenatore in Serie A: solo contro la Sampdoria (3/3) ha giocato più partite nel massimo campionato registrando il 100% delle sconfitte.