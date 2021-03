Verso Milan-Manchester Utd: Solskjaer può sorridere, ecco perché

Verso Milan-Manchester Utd: Solskjaer recupera in extremis sia Rashford, sia Cavani, entrambi arruolabili, oltre a…

Giovedì il Milan affronterà il Manchester Utd nel match valido per gli ottavi di ritorno di Europa League. Solskjaer riesce a recuperare due importantissimi giocatori del proprio scacchiere: Cavani e Rashford, lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.

In un solo colpo l’infermeria dei Red Devils si sarebbe svuotata, perché anche Pogba sarebbe quantomeno in panchina, oltre a Van de Beek. L’unico a non dover farcela per il match sarebbe Juan Mata.

Il Diavolo risponde con i recuperi di…