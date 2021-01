Verso Milan-Juventus: ecco il punto sulla situazione dei bianconeri

Si avvicina Milan-Juventus, ecco il punto sulla situazione in casa bianconera dal nostro corrispondente da Torino

(Alessandro Villano, corrispondente da Torino) – La Juventus si è ritrovata in mattinata alla Continassa per la sessione di allenamento odierna. I bianconeri, come di consueto negli allenamenti dei giorni post gara, si sono divisi in due gruppi: scarico per chi ha giocato contro l’Udinese e lavoro in campo (con partitella e possesso palla) per chi non è sceso in campo.

Verso il Milan si registra la positività al COVID-19 di Alex Sandro: il terzino brasiliano ha presentato alcuni lievi sintomi, come comunicato dalla società, ed è stato messo in isolamento. Per quanto riguarda Morata, lo spagnolo è in dubbio per la gara contro il Milan di mercoledì sera e resta dunque favorito Dybala per affiancare Cristiano Ronaldo nel reparto offensivo. Domani, alla vigilia della gara, i bianconeri si ritroveranno alla Continassa in mattinata.

