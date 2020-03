Verso Milan-Genoa: Donnarumma verso il forfait, in porta Begovic

Domenica il Milan sfiderà il Genoa, nel match di recupero. In porta ci sarà Begovic al posto di un Donnarumma non ancora al top

Domenica il Milan di Stefano Pioli affronterà il Genoa di Davide Nicola, nel match di recupero valido per la ventiseiesima giornata di Serie A.

Tra i pali non ci sarà Gianluigi Donnarumma, alle prese ancora con il fastidio della distorsione alla caviglia. In porta, dunque, agirà Begovic, in campo per 40 minuti contro la Fiorentina di Iachini. Lo riferisce il Corriere dello Sport.