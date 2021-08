Verso Milan Cagliari, Pioli esclude Pellegri: «Non è ancora in condizione»

Pietro Pellegri salta l’esordio con il Milan. L’attaccante sarà escluso per il match contro il Cagliari, come confermato da Stefano Pioli

Pietro Pellegri salta il match contro il Cagliari. L’attaccante è in ritardo di condizione, come confermato da Stefano Pioli in conferenza stampa. Le parole del tecnico rossonero.

«Non è ancora in condizioni ottimali, stiamo facendo le valutazioni necessarie per farlo lavorare con continuità. Non sarà convocato domani, gli servirà tanto la sosta».