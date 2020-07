Verso Milan-Cagliari, Pioli: «Cammino eccellente nel girone di ritorno»

Il tecnico rossonero rivendica con forza i risultati ottenuti dal suo Milan nel girone di ritorno e nel post lockdown in particolare

Se il Milan dovesse battere anche il Cagliari domani sera a San Siro, arriverebbe a quota 44 punti realizzati nel girone di ritorno, una media quasi da Scudetto se consideriamo che la Juventus campione può arrivare al massimo a quota 86.

Per questo motivo, Stefano Pioli ha voluto rivendicare il grande rendimento ottenuto dalla sua squadra, specialmente dalla fine del lockdown, nella conferenza stampa di vigilia: «Io mi fido di tutto quello che dicono i giocatori. Il Milan deve lottare per arrivare in Champions. Se i giocatori pensano che possiamo arrivare più in alto in classifica, allora sono sicuro che nella prossima stagione avremo un passo più elevato. 41 punti nel girone di ritorno? Abbiamo fatto un cammino eccellente. Vogliamo fare altri punti».