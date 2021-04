Verso Milan-Benevento, Dalot suona la carica: «Abbiamo l’opportunità di rifarci»

Il terzino rossonero Diogo Dalot ha parlato dell’ultima sfida persa dal Milan contro la Lazio. Le sue parole a Sport Mediaset

Intervistato da Sport Mediaset, Diogo Dalot ha così parlato dell’ultima sfida persa contro la Lazio e del prossimo impegno contro il Benevento:

«Sappiamo che l’ultima partita non è stata la più bella della stagione, ma per fortuna il calcio ti dà l’opportunità di rifarti ogni settimana e quindi siamo concentrati per fare meglio sabato contro il Benevento».