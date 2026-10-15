Verso Milan Atalanta: ecco il programma dei rossoneri, rientro rinviato e niente conferenza per Amorim

Milan, la squadra rientrerà in Italia solo domani: unico allenamento sabato a Milanello, salta l’appuntamento con la stampa

Archiviata con successo e apparente semplicità la pratica Salisburgo in Europa League, si è già messa in moto la macchina organizzativa in casa rossonera in vista del prossimo e importante appuntamento di campionato. Domenica pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan affronterà infatti l’Atalanta sul prato di San Siro in un match d’alta quota.

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La formazione guidata da Ruben Amorim non farà rientro in Italia nella serata post-partita, bensì nella giornata di domani. Questo programma logistico comporta una variazione importante tabella di marcia: il gruppo tornerà a svolgere la seduta di allenamento direttamente nella giornata di sabato, trasformando il lavoro a Milanello nell’unica vera seduta di rifinitura a ridosso della sfida contro la Dea.

Il programma del weekend a Milanello

In vista della gara domenicale ci sarà anche una novità dal punto di vista mediatico. Per questa giornata di campionato, infatti, non si terrà la tradizionale conferenza stampa della vigilia di mister Ruben Amorim: l’allenatore portoghese salterà l’appuntamento di routine con i giornalisti e i media locali a Milanello, concentrando tutte le energie unicamente sulla preparazione tattica della partita.