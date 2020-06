Verso la Coppa Italia: lo stato dei giocatori del Milan

Il Milan scenderà in campo tra dieci giorni a Torino contro la Juventus per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e avrà diverse defezioni

Al netto dei tre squalificati (Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo, ndr), il Milan sta ancora valutando quali saranno i giocatori arruolabili per la sfida di Torino di venerdì prossimo contro la Juventus.

Per la semifinale di ritorno rimane in forte dubbio la presenza di Kessié (ultimo rientrato dalla quarantena, ndr) e di Andrea Conti ancora alle prese con un problema muscolare che molto probabilmente gli farà saltare la sfida dell’Allianz Stadium. E in ultimo si è aggiunto Leo Duarte che starà fermo per almeno una ventina giorni.