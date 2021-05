Verso Juventus-Milan: domani alle 14.30 la conferenza stampa di Pioli

Verso Juventus-Milan: è in programma per domani alle ore 14:30 la conferenza stampa del tecnico rossonero Stefano Pioli

Proseguono senza sosta gli allenamenti a Milanello in vista dell’appuntamento della stagione: domenica sera infatti i rossoneri scenderanno in campo a Torino contro la Juventus, in un match cruciale per la corsa Champions e valido per la trentacinquesima giornata di Serie A.

Il programma di domani, sabato 8 maggio e giorno della vigilia della partita, prevede l’allenamento al mattino e alle ore 14.30 conferenza stampa di mister Stefano Pioli.