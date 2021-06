Ventura: «Nazionale? Un grandissimo Europeo e poi un Mondiale da protagonista»

Gianpiero Ventura, ex ct della Nazionale, parla dell’Italia in vista di Euro 2020. Le sue parole sulla competizione

Ai microfoni di Lapresse, Gianpiero Ventura, ex ct azzurro, ha parlato in vista di Euro 2020.

EURO 2020 – «La pressione? In qualsiasi torneo o campionato ce n’è, però si respira un’aria positiva e propositiva, la senti nei giocatori e in ogni componente. In questa Nazionale ci sono giovani che sono maturati, vedi Barella e Chiesa che erano con me agli inizi. Ci sono giocatori che non dico fanno la differenza ma sono importanti e hanno fatto esperienze europee. Questa Nazionale non solo sia in grado di fare un grandissimo Europeo ma sia la base su cui costruire la possibilità per poter fare un Mondiale da protagonisti».

MANCATA QUALIFICAZIONE AL MONDIALE – «Si è capito che la strada che si stava percorrendo non era quella giusta. Ci sono stati cambiamenti radicali, ad iniziare dalla federazione. Si dovrebbe entrare in merito a dettagli ma è meglio evitare. Quello è stato il punto più basso e da quel punto si è ripartiti con la convinzione di fare cose diverse. E nel momento che fai cose diverse e le fai bene attui la ricostruzione».