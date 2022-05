Ventola sul Milan: «Non me lo sarei mai aspettato. Theo e Leao…». Le parole dell’ex calciatore

Nicola Ventola ha commentato la vittoria dello scudetto del Milan ai microfoni della Bobo Tv. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il Milan ha meritato di vincere lo scudetto, all’inizio non me lo sarei mai aspettato. Da quando però il Milan ha preso il comando della classifica, ero sicuro che non avrebbe più fatto passi falsi. I migliori? La catena di sinistra. Theo Hernandez e Rafael Leao sono tanta roba, non solo per il campionato italiano»