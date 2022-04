Ventola su Pellegri: «Ha un potenziale pazzesco anche per la Nazionale»

Ventola elogia Pellegri: «Ha un potenziale pazzesco anche per la Nazionale». Ecco le parole dell’ex attaccante

Nicola Ventola ha elogiato Pietro Pellegri ai microfoni del Corriere di Torino. Ecco le sue parole:

«È un giocatore completo, sa difendere palla, sa attaccare lo spazio e in area si sente. Deve solo trovare continuità, individuare la chiave giusta anche per evitare nuovi infortuni. Potenzialmente parliamo di un attaccante fantastico, che potrebbe tornare parecchio utile anche in Nazionale».