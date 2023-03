Ventola: «Per Leao con la Salernitana è stata la partita peggiore». Le parole dell’ex calciatore

Nicola Ventola ha parlato ai microfoni della Bobo Tv della prestazione di Leao contro la Salernitana. Ecco le parole dell’ex calciatore sull’esterno del Milan:

«Per Leao con la Salernitana la partita peggiore: non è mai entrato in gara, sempre secondo sulla palla, non gli è riuscito un dribbling, mai nel gioco. Però è anche vero che la squadra non lo ha aiutato: sempre secondi sulla palla rispetto a una Salernitana organizzatissima. Leao non fa bene, altri non fanno bene: Ibrahimovic, Origi, De Ketelaere, Florenzi… Male, male. Origi e Ibra proprio non ne volevano sapere di venire a giocare e aspettavano la palla lunga, non si muovevano se non per i cross».