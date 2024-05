Gudmundsson Milan, l’islandese esce allo scoperto: «Ho sempre avuto questo sogno»

Gudmundsson Milan, l’islandese del Genoa esce allo scoperto: «Ho sempre avuto questo sogno». Le sue dichiarazioni

Alfred Gudmundsson è intervenuto ai microfoni di CBS Sports per parlare del suo futuro. Le parole dell’obiettivo del calciomercato Milan.

GUDMUNDSSON – «A Genova sto bene. Fin da quando ero bambino il mio sogno è sempre stato quello di giocare un giorno in Premier League. Ma da quando sono in Italia, la situazione è un po’ cambiata. Mi piace il Paese, mi piace la Serie A, mi piace il calcio, mi piace la vita qui. A dire il vero, non sono ansioso di lasciare l’Italia. Se devo lasciare il Paese e Genova, deve essere per qualcosa di meglio perché qui mi sento davvero me stesso e sto bene. Quindi non sono ansioso di lasciare la Serie A»