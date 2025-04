Venezia Milan, Baiocchini svela: «Conceicao ha scelto il modulo, i rossoneri giocheranno così»

Venezia Milan, il giornalista Baiocchini ha fatto il punto sulle scelte dei rossoneri in vista della gara di domenica: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, il giornalista Baiocchini ha parlato così della sfida tra Venezia e Milan di domenica alle 12.30:

PAROLE – «Credo che la difesa a tre sarà confermata: ha giocato tre partite e vinto due volte, con sette gol fatti. Ha perso quella di mezzo con l’Atalanta, una partita un po’ strana. Questo modulo in generale sembra garantire una solidità difensiva diversa, tutti i giocatori si sentono un po’ più tranquilli e confidenti, con i tre centrali dietro. Per ora i difensori sono stati Gabbia, Tomori e Pavlovic: Gabbia non sta benissimo, ha dolore al collo. Stamattina ha ripreso ad allenarsi con la squadra ma comunque il collo è ancora dolente. Sta molto bene invece Malick Thiaw e potrebbe esserci un cambiamento lì, in una formazione molto simile al derby. Non mi aspetto grandi cambiamenti, stanno tutti bene: Jovic non si tocca, Reijnders uno dei migliori centrocampisti in Europa. Da capire se giocherà Walker o continuerà a giocare Jimenez che ha dimostrato anche con il 3-4-3 di cavarsela piuttosto bene: potrebbe essere confermato anche loro».