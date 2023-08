Veliz Milan, rossoneri ora più lontani: il Tottenham insiste. Le ultimissime sul giovane attaccante del Rosario Central

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda il possibile approdo di Alejo Veliz al Milan. Come riportato da Nicolò Schira, infatti, il Tottenham si starebbe avvicinando molto al giocatore.

L’argentino ha già raggiunto un accordo con gli Spurs per un contratto fino al 2028, il Rosario Central vorrebbe tenerlo invece fino a gennaio come successe con Julian Alvarez.