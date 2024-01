Vasquez torna al Milan? Dialoghi in corso con lo Sheffield, cosa sta succedendo

Il calciomercato Milan potrebbe dover far i conti con un inatteso ritorno: Vasquez. Contatti in corso tra i club, cosa sta succedendo

Devis Vasquez verso il rientro a Milano. Questo è lo scenario che si sta delineando per il calciomercato Milan.

secondo quanto riportato da Di Marzio ci sono dialoghi in corso con lo Sheffield Wednesday per risolvere anticipatamente il prestito del portiere classe 1998 che da qualche tempo non è più utilizzato. Quando rientrerà a Milano, si cercherà una nuova sistemazione.