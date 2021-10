Varriale sospeso dai video della Rai: il motivo della decisione

Varriale è stato sospeso dai vertici della Rai dopo le accuse di stalking e lesioni personali aggravate verso l’ex compagna

Enrico Varriale è stato sospeso dai vertici della Rai per le indagini in corso per stalking e lesioni personali aggravate verso l’ex compagna.

A riportare la notizia è Adnkronos, secondo cui la decisione durerà fino a quando la vicenda del giornalista non sarà del tutto chiarita. L’ex compagna di Varriale aveva denunciato di subire schiaffi, insulti, telefonate in notturna e appostamenti.