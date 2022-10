Vanja Milinkovic-Savic svela: «Il mio idolo è Ibrahimovic»

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino e prossimo avversario del Milan, ha svelato di avere Zlatan Ibrahimovic come idolo

Intervistato da Torino Channel, Vanja Milinkovic-Savic ha svelato:

«Sono stato vicino al basket. Sono bravo in tutti gli sport, avevo tante opzioni (ride, ndr). Alla fine ho scelto il calcio. Sono un po’ pigro e non mi piace correre, a 12 anni sono diventato portiere. All’inizio ero attaccante, ero fortissimo: giuro (ride, ndr). Avessi continuato in attacco sarei il nuovo Ibra, che è il mio idolo. Nel calcio è diventato normale che un portiere sia bravo con i piedi, anche in futuro lo cercheranno tutto. Darei di tutto per giocare una partita fuori, non sempre attaccato alla porta».