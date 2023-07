Van de Beek via dallo United? Ecco dove potrebbe giocare l’ex obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo

Le strade di Donny van de Beek e del Manchester United sembrano destinate a interrompersi nel corso di questa sessione di mercato. L’ex obiettivo del Milan potrebbe ripartire dalla Spagna.

Come riportato da Relevo, infatti, la Real Sociedad è concretamente interessata al centrocampista olandese e starebbe provando in queste ore a trovare l’accordo con tutte le parti in causa per portarlo ne La Liga.