Van Basten racconta: «Dopo il mio ritiro Ibrahimovic mi provocò»

L’ex attaccante del Milan, Marco Van Basten, racconta un aneddoto risalente ai tempi dell’Ajax con protagonista Zlatan Ibrahimovic

Football Talk riporta un aneddoto raccontato da Marco Van Basten relativo ad un altro ex attaccante del Milan come Zlatan Ibrahimovic, risalente però ai tempi in cui lo svedese era ancora un giovane attaccante dell’Ajax.

LE PAROLE – «Dopo il ritiro dal calcio, sono tornato all’Ajax. Un ragazzo mi ha provocato. ‘Tu sei Van Basten’ – disse – ‘mostrami quello che sai fare’. Ma non potevo più muovere la caviglia. Sono sicuro che lo conosci. Il suo nome era Zlatan, il suo cognome Ibrahimovic».