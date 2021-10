Vlahovic Milan, Italiano è stufo: «Non voglio più rispondere!»

Vlahovic Milan: Italiano, tecnico della Fiorentina, è tornato sulla situazione legata all’attaccante in conferenza stampa

Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Cagliari, tornando anche a parlare di Dusan Vlahovic.

Ecco le sue dichiarazioni sull’obiettivo del Milan.

VLAHOVIC – «Lo abbiamo già detto, non voglio più rispondere. Per quanto riguardano le sue prestazioni dobbiamo dargli una mano per fargli arrivare dei palloni in più, questa squadra può rifornire meglio gli attaccanti. Spero che domani lo stadio sia dalla nostra parte».

