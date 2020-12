Un anno esatto fa veniva ufficializzato il ritorno di Ibrahimovic

Il 27 dicembre 2019 il Milan ufficializzava l’acquisto, o meglio, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero

Il 27 dicembre di un anno fa il Milan ufficializzava il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Una data che è la sliding doors più importante di questi ultimi mesi. Lo svedese ha letteralmente capovolto il destino di una squadra che navigava all’11esimo posto in classifica e l’ha portata ad essere oggi in testa alla Serie A dopo 14 giornate.

Dal suo ritorno il classe ’81 ha segnato 22 gol e fornito 7 assist in 30 partite, ma ridurre il suo impatto ai soli numeri è ampiamente riduttivo. Giocatori ampiamente criticati come Calabria e Kessiè sono oggi punti fermi della squadra, altri come Theo Hernandez e Calhanoglu sono diventati tra i migliori giocatori in Serie A. La magia di Ibracadabra continua.