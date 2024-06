Portogallo Irlanda 3-0, doppietta di Ronaldo decisiva: la prestazione del rossonero Leao nel match amichevole

Il Portogallo trionfa contro l’Irlanda e si prepara per volare in Germania dove vuole essere protagonista a Euro2024. Doppietta di Ronaldo che continua a stupire e rete di Joao Felix: solo un tempo, nuovamente, per il rossonero Leao sostituito da Jota.

Proprio il giocatore del Liverpool ha firmato l’assist del 3-0 portoghese: prestazione sufficiente senza particolare giocate da segnalare. Il rossonero vuole essere protagonista alla prossima competizione europea.