Calciomercato Milan, il Bologna ci prova per un attaccante seguito dai rossoneri: il RETROSCENA e gli ultimi dettagli

Tra gli attaccanti che erano stati accostati al mercato Milan nell’ultima sessione invernale c’era anche Duran, colombiano classe 2003 in uscita dall’Aston Villa. Come riportato da Alfredo Pedullà , il Bologna aveva fatto un tentativo per l’attaccante ma potrebbe essere superato anche dal Chelsea

La valutazione era di 25 milioni più 5-6 di bonus e può crescere nei prossimi giorni. In questo momento il giocatore non è più seguito dai rossoneri.