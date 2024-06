Calciomercato Milan, Di Marzio: «Contatti per Cash. NUOVO nome per la difesa dalla Germania mentre su Zirkzee…». Le parole del giornalista

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto del calciomercato Milan a Sky Calciomercato L’Oroginale.

PAROLE – «Confermiamo i contatti con l’Aston Villa per Cash, chiede 30 milioni di euro. C’è un nuovo nome per la difesa, il portoghese Diogo Leite richiesta intorno ai 18 milioni di euro ed è un opzione da seguire per Fonseca a cui piace molto. Al momento non c’è l’accordo sulle commissioni con l’agente e fin quando il Milan non chiude ci potrebbero essere inserimenti. Rimane come alternativa Dovbyk».