Ultime Notizie Serie A: tutti gli aggiornamenti di oggi

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.45 – Genoa, Zappacosta sfida la Juve – Davide Zappacosta, terzino del Genoa, ha parlato a Sky Sport della stagione dei rossoblu in vista della sfida contro la Juventus. Le sue parole

Ore 13.15 – Crotone, parla Serse Cosmi – Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia. L Le sue parole

Ore 12.00 – Calciomercato Inter: Conte vuole Dybala a parametro zero – Antonio Conte e Beppe Marotta prenotano Paulo Dybala per il 2022. I due nerazzurri lo vogliono all’Inter a parametro zero, come riporta La Stampa.

Ore 11.10 – Sampdoria, Ferrero conferma Ranieri – Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista della partita di domenica pomeriggio contro il Napoli. Le sue parole

Ore 11.00 – Milan, la conferenza stampa di Pioli – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Parma. Le sue parole

Ore 9.40 – Giaccherini: «In questa Inter rivedo la Juve e la Nazionale di Conte» – Emanuele Giaccherini ha parlato dell’Inter di Antonio Conte, avuto come allenatore sia alla Juventus che in Nazionale. Le parole

Ore 9.20 – Slitta il rientro di Zaniolo, il padre: «Era distrutto, ha una voglia incontenibile» – Igor Zaniolo ha parlato del recupero del calciatore della Roma che nei giorni scorsi ha subito uno stop. Le parole

Ore 8.40 – La riconferma di Pirlo firmata da Buffon e Dybala, precari di lusso alla Juve – Dybala firma il raddoppio, Buffon si piega solo al rigore di Insigne. La Juve vola al terzo posto, e stacca il Napoli per la corsa Champions. L’approfondimento

Ore 8.20 – Napoli, il piano in caso di Champions: Sarri e un solo addio eccellente – In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha in mente un piano ben preciso. La notizia