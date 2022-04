Ultime Notizie Serie A: le scelte di Spalletti e Mou, Tudor vuol fare la storia

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

17.50 – Le scelte di Spalletti e Mou – Nel Napoli non c’è Zielinski e in porta gioca Meret, il portoghese si affida al tandem Zaniolo-Abraham. Le formazioni ufficiali

15.30 – Parla Tacchinardi – «In pochi da Juve, se non arrivano quarti è un vero e proprio harakiri»: l’ex centrocampista bianconero analizza la stagione di Allegri. Le parole

13.00 – Record nel mirino – Tudor e il suo Verona hanno grandi stimoli per il finale di stagione: l’obiettivo è superare i 54 punti conquistati da Mandorlini. La statistica

11.45 – Empoli, che crisi – I toscani hanno toccato le 16 partite consecutive senza successi, anche se la salvezza non è a rischio grazie al girone d’andata. I numeri

10.30 – Atalanta in caduta – I bergamaschi vivono uno dei periodi più complicati degli ultimi anni: in casa orobica c’è bisogno di un’impresa per l’Europa. La situazione

9.00 – Ultime carte del Napoli – Spalletti attende il suo passato, contro la Roma passano le ultime speranze dei partenopei di rientrare in corsa per il titolo. L’editoriale