Ore 14.05 – Coppa Italia, c’è l’annuncio sullo sponsor: sarà Crypto.com – La Lega Serie A, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Crypto.com sarà il nuovo sponsor ufficiale della Coppa Italia 2020-2021: «Lega Serie A e Crypto.com hanno annunciato oggi di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Finale di Coppa Italia 2021 che vedrà scendere in campo l’Atalanta e la Juventus il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia».

Ore 13.30 – Fiorentina, Milenkovic amaro: «Tante difficoltà, tutti vorrebbero lottare per l’Europa» – Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club toscano dove ha parlato della sua esperienza in maglia viola anche con un pizzico di amarezza. Le parole

Ore 12.40 – Serie A, le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di campionato – Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di Serie A, la sedicesima del girone di ritorno. Le designazioni

Ore 12.20 – La Superlega si difende: «La UEFA non può escludere club dalla Champions» – Fonti vicine alla Superlega dichiarano, come riportato dall’Ansa, che la UEFA non può escludere nessun club dalla Champions League: «Non c’è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee, c’è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente». Le voci

Ore 11.30 – Juve, quanto costa Sarri! – La Roma sceglie Mourinho e Maurizio Sarri è (al momento) senza panchina. Il tecnico toscano non sarà il nuovo allenatore giallorosso e la Juve trema per la scelta del club di Friedkin. Senza un nuovo contratto, infatti, l’ex mister costerà altri 12 milioni lordi alle casse bianconere. Una cifra che Agnelli & co farebbero volentieri a meno di sborsare: la speranza è la Premier.

Ore 11.15 – Mediaset interessata alla Coppa Italia? – La Coppa Italia 2021-2022 avrà un nuovo format. La competizione, infatti, sarà riservata a squadre di Serie A e di Serie B: cancellata la possibilità di assistere a favole come quella dell’Alessandria nel 2016. Il motivo è presto detto: rendere la coppa nazionale più appetibile per le tv. Il Corriere dello Sport riporta che l’auspicio della Lega è attirare l’interesse anche di Mediaset oltre che della Rai, che nello scorso triennio aveva investito 33 milioni di euro nella competizione.

Ore 11.00 – Le parole di Marco Branca – L’ex direttore tecnico dell’Inter ha parlato dell’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma sulle pagine de Il Corriere dello Sport. Le sue parole.

Ore 10.45 – Tonelli parla di Lukaku e Mourinho – Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX. Le sue dichiarazioni.

Ore 10.30 – Di Canio chiarisce l’audio su Mourinho – «Prima cosa, non devo chiedere scusa a nessuno. Premetto che nelle conversazioni private faccio come mi pare. Nessuno si può indignare, neanche i benpensanti che si stanno scatenando adesso, immagino cosa dicano privatamente nelle loro conversazioni. E non accetto insegnamenti. Seconda cosa: quell’audio circolato ovunque fa parte di altri 6-7 messaggi in cui dico altre cose molto positive di Mourinho e che non vanno in contraddizione con quanto si sente nel file. Ci sono i vocali, non li divulgo perché privati. La vigliaccheria è che hanno fatto girare solo quello». Le sue parole.

Ore 10.15 – De Rossi vice di Mourinho? – Josè Mourinho ha già ben in mente quello che sarà il suo staff nell’avventura alla Roma. Il tecnico portoghese vorrebbe anche 1-2 figure che conoscano già l’ambiente e possa dargli un aiuto in più. La figura di Daniele De Rossi farebbe al caso dello Special One. L’ex centrocampista giallorosso sta studiando per ottenere la qualifica UEFA A da allenatore e – secondo Il Messaggero – dovrebbe lasciare il ruolo di collaboratore tecnico di Mancini in Nazionale, ma per il momento la società smentisce il suo ritorno.

Ore 10.00 – Le parole di Shevchenko – L’ex attaccante del Milan ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica: ««Dieci anni fa avrei detto che era impossibile, ma tante cose sono successe, a cominciare dalla vendita di Silvio Berlusconi. Spero per i tifosi che l’assenza sia finita. Maldini? Ci sentiamo spesso. Il suo lavoro da dt è ottimo. La competitività nel calcio italiano è alta: l’Inter ha fatto la differenza anche perché la Juventus è calata. È un campionato equilibratissimo». Le sue parole.

Ore 9.45 – Italiano pronto a sostituire De Zerbi – L’attuale tecnico del Sassuolo sarebbe vicino a trasferirsi allo Shakhtar Donetsk, Italiano in pole per sostituirlo. I dettagli.

Ore 9.30 – Juve-Milan, una partita che vale la stagione – Tra futuro dei tecnici e incasso dalla qualificazione in Champions League, il match di domenica sera varrà molto più di soli tre punti. I dettagli.

Ore 9.15 – Inter, i ricavi schizzano con lo scudetto – Boccata d’ossigeno per le casse nerazzurre dopo la conquista dello scudetto. Ecco di quanto saliranno i ricavi.

Ore 9.00 – Le parole di Zola – Gianfranco Zola ha parlato di Mourinho e Conte sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

Ore 8.30 – Mourinho ribalta la Roma – Dai giocatori al metodo di lavoro, lo Special One è pronto a ribaltare il mondo giallorosso. I dettagli.

Ore 8.20 – Effetto Mourinho in Serie A – L’arrivo dello Special One alla Roma potrebbe dare vita a un domino nelle panchine italiane. Ecco il possibile scenario.