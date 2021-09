Ultime Notizie Serie A: le parole di Casiraghi, la promessa di Spinazzola

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Roma, Spinazzola assicura: «A dicembre torno in campo, l’ho promesso a Mourinho e Mancini» – Il terzino della Roma e della Nazionale Leonardo Spinazzola ha parlato del suo recupero dall’infortunio e delle possibili tempistiche per il ritorno in campo. Le parole

Ore 9.15 – Italia Under 21, l’ex c.t Casiraghi: «Bacino limitato, bisogna guardare all’estero…» – L’ex c.t. dell’Under 21 Pierluigi Casiraghi ha parlato dell’inizio del secondo biennio di Nicolato. Le parole

Ore 8.40 – Napoli, fiato sospeso per Ospina: esce dal campo zoppicando in Bolivia-Colombia – Il Napoli è col fiato sospeso per le condizioni di Ospina. Dopo l’infortunio di Meret, anche il portiere colombiano è uscito zoppicando dopo il match con la sua Nazionale. La notizia

Ore 8.20 – Italia-Bulgaria con l’amaro: buccia di banana sì, pancia piena no – Italia-Bulgaria ha aperto la nuova stagione azzurra con un pareggio che complica la qualificazione diretta ai Mondiali 2022. L’editoriale