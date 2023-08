Ultime mercato Milan: è fatta per la cessione. Manca solo l’ufficialità per il trasferimento del giocatore rossonero

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il trasferimento di Devis Vásquez dal Milan allo Sheffield Wednesday.

Il giovane portiere si trasferisce in prestito nel club inglese che militerà in Championship dopo la promozione dalla League One raggiunta ai play-off della scorsa stagione.