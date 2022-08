UEFA: «Calcio Femminile? Potenziale sconfinato»

La UEFA ha rilasciato un report sullo stato del calcio femminile in Europa: considerazioni interessanti sul potenziale del movimento

La UEFA ha rilasciato The Business Case for Women’s Football, un report che mette in evidenza il potenziale di crescita del calcio femminile europeo nel prossimo decennio. Di seguito alcuni contenuti del documento e il commento di Giorgio Marchetti, vice segretario generale della Uefa e di Nadine Kessler, direttrice della divisione femminile.

POTENZIALE DEL CALCIO FEMMINILE – «Gli Europei 2022 hanno messo in mostra la popolarità e il potenziale del calcio femminile internazionale, ma si registrano passi da gigante anche a livello di club, con il lancio di un nuovo formato per la UEFA Women’s Champions League con un marketing centralizzato, copertura televisiva e il professionismo che si fa largo nei campionati nazionali. gli investitori hanno ora un’opportunità unica di contribuire all’ulteriore sviluppo del calcio femminile. Il rapporto fornisce una chiara comprensione del potenziale di crescita dello sport, delinea i vantaggi che possono apportare maggiori investimenti e offre indicazioni su come massimizzare l’investimento».

