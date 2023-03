Ibrahimovic a DAZN: «La fascia è un orgoglio. Leao non è felice…». Le parole del capitano di questa sera dopo la sconfitta di stasera

Intervistato ai microfoni di DAZN, Zlatan Ibrahimovic ha parlato dopo Udinese-Milan:

APPROCCIO – «Si sapeva anche che non sarebbe stata una partita facile, è una squadra fisica, non stiamo giocando al nostro livello. Non cerco scuse, ma in allenamento ci siamo allenati male»

FATTORE TRASFERTA – «Ci sono due scenari: quando sei campione d’Italia e quando non lo sei. Nel primo caso, tutti giocano come se fosse una finale, quindi per noi è più difficile, perché c’è pressione. Ma molti non sono abituati alcuni a giocare da campioni di Italia»

FUORI DALLA CHAMPIONS? – «Noi dobbiamo continuare a migliorare, dobbiamo studiare gli errori e imparare da quelli. Bisogna avere fiducia in quello che stiamo facendo»

RECORD – «Preferisco sentirmi giovane. La fascia? Un orgoglio, considerando i capitani del passato. Mi dispiace che non ho dato la forza ai miei compagni»

LEAO – «Non sembra felice, ma stiamo facendo di tutto per farlo stare felice e bene, in modo che si faccia quello che deve. Ora si parla tanto di lui, ma deve stare concentrato, deve fare calcio e stare tranquillo. Deve trovare equilibrio»