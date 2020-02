Tuttosport sulla panchina rossonera: “Marcelino, che intrigo”

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio relativo alla questione panchina Milan accordata a Marcelino

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 14, uno spazio alla questione panchina Milan, con un titolo che fa sicuramente riflettere: “Marcelino, che intrigo”.

COSA SUCCEDE REALMENTE- In Spagna annunciano l’accordo ma le smentite non mancano come da prassi. All’interno del quotidiano si legge: “L’ex Valencia è stato già contattato per il dopo Giampaolo e voleva ripartire da questa estate”.