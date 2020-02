Agente Marcelino: «Ad oggi nessun incontro e nessuna offerta del Milan»

Ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’ agente di Marcelino Torral. che ha dichiarato di non essere mai stato contattato dal Milan

Ha parlato Eugenio Botas, agente di Marcelino Torral, che questa mattina è stato accostato al Milan dai media spagnoli. L’agente dell’allenatore ha dichiarato che Marcelino non ha mai incontrato Maldini e nessun’altro dirigente rossonero. Botas ha inoltre dichiarato che Marcelino ha una grande voglia di allenare una big. Ecco le dichiarazioni dell’agente:

«È normale che Marcelino voglia allenare una grande squadra europea dalla prossima stagione. Il Milan, per via della sua storia gloriosa, è uno dei club più importanti che ci siano. In risposta alla notizia apparsa in un giornale spagnolo, che sostiene che Marcelino allenerà il Milan dalla prossima stagione, affermiamo che Marcelino non si è mai incontrato con Paolo Maldini e non ha ricevuto, ad oggi, nessuna offerta dal Milan per la prossima stagione. Per questo motivo l’informazione non è corretta e non si avvicina alla realtà attuale delle cose.»