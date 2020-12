Tuttosport, Rebic e Tonali: si decide oggi ma c’è fiducia

Tuttosport, internamente un focus sulle condizioni fisiche della squadra rossonera, ancora con Rebic in forse ed ora anche con Tonali

Tuttosport, internamente un focus sulle condizioni fisiche della squadra rossonera, ancora con Rebic in forse ed ora anche con Tonali in dubbio, nonostante la sensazione di fiducia in quel di Milanello.

EMERGENZA IN MEDIANA- I problemi maggiori per Pioli stanno tutti in mediana come riporta il quotidiano, in avanti Rebic è facilmente sostituibile mentre in mezzo al campo le assenze di Kessie per squalifica e Bennacer per infortunio complicano le cose, date le precarie condizioni di Tonali, in via di recupero. Nel caso l’ex Brescia dovesse farcela, farebbe coppia con Krunic ed un problema sarebbe risolto.