Tuttosport, Napoli-Milan stellare: tra classe e muscoli non manca niente, c’è tutto, questa sera vedremo in campo il bello del calcio. “È un Napoli-Milan stellare”. Così il quotidiano piemontese in merito alla gara di questa sera che avrà tutto per divertire, appassionare e far discutere: “Tra Gattuso e Pioli un duello che già profuma di Scudetto. In campo c’è di tutto: dai muscoli di Ibra e Koulibaly alla classe di Insigne e Rebic”.

DOVEROSA PRECISAZIONE- Ci preme ricordare, giustamente, la presenza di Bonera sulla panchina del Milan, Pioli ci sarà comunque ma molto probabilmente in videochat come già successo questa settimana in allenamento. A tal proposito Bonera ha tenuto a precisare che le riunioni con il tecnico avverranno prima della gara ed eventualmente nell’intervallo.