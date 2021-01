Tuttosport, Il Milan mette i muscoli: si scalda l’affare Meité

Tuttosport, internamente il calciomercato rossonero con l’affare Meité che prende quota con il granata pronto a dar fiato a Kessie

"Maldini accelera per il granata come alternativa a Kessie".

LA FORMULA- Milan intenzionato a far riposare Kessie di tanto in tanto, i contatti con il Toro non si sono mai interrotti, nemmeno quando Krunic, con il no al Genoa, ha fatto saltare il giro di centrocampisti che avrebbe portato Meité al Milan, Krunic appunto al Genoa e Lasse Schone al Torino. Ad ogni modo il Milan non molla e potrebbe proporre a Cairo un prestito con diritto di riscatto.