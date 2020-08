Tuttosport parla di “colpi” Milan: esattamente quelli che Paolo Maldini in conferenza stampa aveva smentito dichiarando «Non voglio illudere i tifosi»

Tuttosport questa mattina dedica una sezione della propria prima pagina ai “colpi” messi a segno dal Milan che, dopo il rinnovo di Ibra, sono vicinissimi a chiudere per Brahim Diaz e Sandro Tonali.

Due “colpi”, come gli definisce il quotidiano torinese, che pochi giorni fa in conferenza stampa Paolo Maldini aveva smentito dichiarando: «Non voglio illudere i tifosi, non ci saranno grossi colpi come in passato ma solo operazioni mirate e atte a migliorare l’attuale rosa».