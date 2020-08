Calciomercato Milan, Maldini: «Non vogliamo illudere i tifosi»

Calciomercato Milan, Paolo Maldini ha delineato la strategia che i rossoneri seguiranno in estate: nessun grande colpo

Paolo Maldini in conferenza stampa ha parlato della strategia di calciomercato del Milan per l’estate: «L’anno scorso abbiamo messo le basi per quella che deve essere la nostra idea del Milan per il futuro. Sono arrivati tra il mercato estivo ed invernale nove giocatori, quasi tutti sono stati confermati perciò la grande base è stata poggiata già l’anno scorso. Le operazioni che verranno effettuati ora saranno mirate, non vogliamo illudere i nostri tifosi perché non verranno attuati grandi colpi, come magari accadeva in passato, ma stiamo attenti ad ogni occasione di mercato cercando sempre di migliorare la squadra».

OBIETTIVI – «Credo che dovremmo agire solamente nei ruoli dove pensiamo di migliorare e per giocatori che reputiamo superiori a quelli che hanno concluso lo scorso campionato. Chi arriverà non lo farà per fare numero ma solo per migliorare le qualità complessive della squadra».