Tuttosport- Duarte, troppo presto per partire. Il Milan prende tempo

Tuttosport, marcia indietro del Milan sulla partenza di Duarte, la situazione relativa ai difensori centrali obbliga a prendere tempo

PARTENZA SOSPESA- Secondo quanto riporta Tuttosport, complici le assenze di Romagnoli e Musacchio per infortunio e la conseguente situazione di emergenza, il Milan starebbe rivedendo le proprie strategie in uscita. Ieri in sede l’agente Serginho, il Milan e l’ex terzino sarebbero arrivati alla conclusione che per ora Duarte resterà in rossonero.