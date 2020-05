Tuttosport, Calhanoglu: «Ripresa? Non ho paura. Il calcio è la nostra vita»

Tuttosport riporta le parole di Calhanoglu rilasciate a Sky, nelle quali si evince la voglia di tornare non solo ad allenarsi ma a giocare

Tuttosport riporta le parole di Calhanoglu rilasciate a Sky, nelle quali si evince la voglia di tornare non solo ad allenarsi ma soprattutto a giocare.

NON HO PAURA- “Calhanoglu non ha paura”. Il quotidiano piemontese sceglie questo titolo per commentare l’intervista rilasciata dal giocatore: «Adesso ho meno paura, ma non ne avevo anche quando è arrivato il Coronavirus. Se ti deve prendere ti prende. Spero che potremo ripartire a giocare perché il calcio è la nostra vita».