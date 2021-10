Tudor: «Theo Hernandez assente? Non pensi cambi molto»

Igor Tudor, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di Milan Hellas Verona, ha parlato anche della defezione di Theo Hernandez

Igor Tudor, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di Milan Hellas Verona, ha parlato anche della defezione di Theo Hernandez. Ecco le parole del tecnico degli scaligeri:

«Theo Hernandez assente? Non penso che un solo giocatore cambi le dinamiche di una squadra. Il Milan è tra le squadre che stanno meglio in Serie A in questo momento, insieme loro c’è il Napoli. Mi aspetto una partita molto difficile, andiamo là e vediamo cosa succede».